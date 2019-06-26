У Лісабоні запрошують на творчий вечір українського поета Олега Короташа

У португальському місті Лісабон пройде творчий вечір українського поета Олега Короташа.

Про це повідомляється на сайті Спілки Українців у Португалії.

“Друзі, у неділю 30 червня о 19:00 год. відбудеться творчий вечір українського поета, філософа, громадського діяча, Олега Короташа”, - йдеться у повідомленні.

Олег Короташ - член Національної спілки письменників України (з 1997 р.). Автор поетичних книжок «Елегії острова Патмос», «Поет без імперії», «Бордель для військових» тощо. Кавалер ордену Святого Миколая Чудотворця (2007) Православної церкви України. Командир найпершого добровольчого батальйону «Правого сектору» «Дніпро-2» (2014). Один із засновників Добровольчого Українського Корпусу (2014).

У довоєнному етапі творчості позиціонувався як метафізик і здійснював спробу вийти за рамки вузьконаціонального контексту української поезії. Творчість розвивалася під впливом англо-американської інтелектуальної лірики XX ст., зокрема поетів Вістена Г'ю Одена та Дерека Волкотта. У ліриці пізнього періоду простежується конфлікт інтелектуальної ідентичності з філософією релігійного світу. Одна з найвідоміших цитат поета: «Війна — це оркестрова яма поезії».

Захід відбудеться за адресою Estrada de Benfica 319 A.

Фото: скріншот з відео на YouTube, spilka.pt