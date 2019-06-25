У Сіетлі відбудеться гала-концерт “Барвінку”

В американському місті Сіетл у суботу, 29 червня, пройде гала-концерт українського танцювального колективу “Барвінок”.

Про це повідомляє Український погляд.

“Друзі, прохання до Вас прийти, підтримати та привітати учасників єдиного в нашому штаті українського танцювального колективу... До цієї знаменної події танцюристи та інструктори готувалися півроку, проводячи додаткові репетиції, готуючи нові танці та нові деталі до костюмів”, - закликають організатори заходу.

Крім виступу танцюристів будуть задіяні місцеві (і не тільки) молоді, талановиті виконавці, які також докладають багато зусиль на підготовку до концерту.

Як зазначається, існування “Барвінку” протягом 15-ти років стало можливим завдяки небайдужим до української культури батькам, молодим людям та дітям.

Фото з сайту ukrpohliad.org