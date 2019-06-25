У Швейцарії з нагоди Дня Конституції України пройшла зустріч з діаспорою
Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.
Посол України Артем Рибченко наголосив на важливості Основного Закону України для об‘єднання українців та всього українського громадянського суспільства у боротьбі за українську державність і побудову правової держави в Україні.
Під час заходу відбулися виступи українських письменників, цікаві дискусії та нові зустрічі.
У приміщенні установи виставлена експозиція виставки української художниці Ольги Рущак «Я піду в далекі гори».
Як відомо, День Конституції України щорічно святкується 28 червня.
У червні 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. Народні обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня — загалом безперервно 23 години. Під час голосування «ЗА» висловилися 315 парламентарів.
Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підви