Українським школярам у Мадриді вручили свідоцтва МУШ

Випускникам Міжнародної української школи (МУШ) в Мадриді вручили документи державного зразка.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Королівстві Іспанія.

“Посол України в Іспанії Анатолій Щерба взяв участь в урочистій церемонії вручення документів державного зразка випускникам 9-х та 11-х класів Міжнародної української школи (МУШ) у Мадридському регіоні, яка цього року відбулася в українській суботній школі «Рідний край» (м. Мадрид)”, - йдеться у повідомленні.

Під час заходу наголошувалося, що діяльність МУШ сприяє збереженню української мови, культури на національної ідентичності українців в Іспанії.

Фото посольства