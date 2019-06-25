Посли України та Норвегії відкрили гітарний концерт Ференца Берната в Будапешті

В Будапешті у резиденції Посла Норвегії в Угорщині 24 червня пройшов концерт гітариста українського походження Ференца Берната, організований спільно Посольствами України та Норвегії в Угорщині.

Про це повідомляє Посольство України в Угорщині на своїй сторінці у Facebook.

“Захід відкрили Надзвичайні і Повноважні Посли України Любов Непоп та Норвегії Олаф Берстад”, - йдеться у повідомленні.

Представляючи присутнім українського гітариста, Посол України нагадала, що цього року ми відзначаємо 100-річчя створення Надзвичайної Дипломатичної Місії УНР в Угорщині, а незабаром, 28 червня, Україна святкуватиме 23-тю річницю Конституції України.

Як відомо, Ференц Бернат - гітарист-віртуоз, композитор, що народився в Закарпатті в угорській сім’ї.

Займатись на гітарі почав у Чопській ДМШ, пізніше навчався в Ужгородському Коледжі Мистецтв в класі Ф. Смерічко. Вищу освіту здобув з відзнакою та присвоєнням додаткової кваліфікації концертного виконавця Харківський Національний Університет Мистецтв ім. І. П. Котляревського клас професора Володимир Доценко.

З 2007 року проживає в м. Будапешт (Угорщина), Завідуючий кафедрою струнно-щипкових інструментів в Інституті Мистецтв ім. Бені Еґрешші, та викладач по класу гітари в Vienna Konservatorium Budapest (філія Віденської Консерваторії в м. Будапешт).

Його студенти стали лауреатами та дипломантами понад 55 музичних конкурсів та фестивалів.