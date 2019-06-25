У Стамбулі відкрився український дитячий літній табір «Барвінок»

Український дитячий літній табір «Барвінок», організований Українським Товариством взаємодопомоги за сприяння Генерального консульства України в Стамбулі розпочав свою роботу.

Про це повідомляється на сайті Генконсульства України в Стамбулі.

Протягом поточного тижня діти матимуть можливість відпочити у мальовничому куточку Стамбула, поспілкуватися рідною українською мовою, навчитися новому на майстер-класах, взяти участь у низці конкурсів, які приготували для них вихователі.

"Родзинкою" літнього табору є участь у ньому пластуна з Тернополя Павла Мудрого, який, як козак-характерник, вчитиме дітей українським традиціям.

Окремим напрямом роботи табору стануть заняття у вигляді вікторин - з української мови, літератури та історії України.

Як зазначив на відкритті табору Генконсул Олександр Гаман, головним завданням дітей наразі є поєданння відмінного відпочинку та отримання знань про Україну.

Для найменших дітей Олександр Гаман приготував подарунок - книгу «Мандрівка Україною».

Відео про відкриття "Барвінку":

Фото: Генконсульство України в Стамбулі