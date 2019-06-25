У Стамбулі відкрився український дитячий літній табір «Барвінок»
Про це повідомляється на сайті Генконсульства України в Стамбулі.
Протягом поточного тижня діти матимуть можливість відпочити у мальовничому куточку Стамбула, поспілкуватися рідною українською мовою, навчитися новому на майстер-класах, взяти участь у низці конкурсів, які приготували для них вихователі.
"Родзинкою" літнього табору є участь у ньому пластуна з Тернополя Павла Мудрого, який, як козак-характерник, вчитиме дітей українським традиціям.
Окремим напрямом роботи табору стануть заняття у вигляді вікторин - з української мови, літератури та історії України.
Як зазначив на відкритті табору Генконсул Олександр Гаман, головним завданням дітей наразі є поєданння відмінного відпочинку та отримання знань про Україну.
Для найменших дітей Олександр Гаман приготував подарунок - книгу «Мандрівка Україною».
Відео про відкриття "Барвінку":