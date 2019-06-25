Маленькі українки посіли призові місця на змаганнях з гімнастики у Стамбулі

На змаганнях з художньої гімнастики у Стамбулі шестеро маленьких українок посіли призові місця.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Генеральне консульство в Стамбулі.

“Щиро вітаємо і пишаємось нашими україночками, юними гімнастками з Києва - Виперайленко Марією, Омельницькою Дариною, Мельничук Мирославою, Тарасенко Олесею, Богдановою Катериною, Вальчук Вікторією - які взяли не одне золото та посіли призові місця у змаганнях з художньої гімнастики Istanbul Kupası 2019 - Istanbul Rhythmics Cup”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, змагання проходили проходили 20-23 червня у Стамбулі.

Фото: Facebook/Генеральне консульство України в Стамбулі