Маленькі українки посіли призові місця на змаганнях з гімнастики у Стамбулі
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Укрінформ
На змаганнях з художньої гімнастики у Стамбулі шестеро маленьких українок посіли призові місця.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Генеральне консульство в Стамбулі.
“Щиро вітаємо і пишаємось нашими україночками, юними гімнастками з Києва - Виперайленко Марією, Омельницькою Дариною, Мельничук Мирославою, Тарасенко Олесею, Богдановою Катериною, Вальчук Вікторією - які взяли не одне золото та посіли призові місця у змаганнях з художньої гімнастики Istanbul Kupası 2019 - Istanbul Rhythmics Cup”, - йдеться у публікації.
Як зазначається, змагання проходили проходили 20-23 червня у Стамбулі.
Фото: Facebook/Генеральне консульство України в Стамбулі