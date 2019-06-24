В Ізмірі провели виїзне консульське обслуговування громадян України
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі на сторінці у Facebook.
“Сьогодні працівники нашого Генконсульства - віце-консули Олександр Дімчев і Турач Байрамова - провели виїзне консульське обслуговування в Ізмірі”, - йдеться у дописі.
Громадяни України отримували паспорти для виїзду за кордон, подавали документи на оформлення нових проїзних документів тощо, мали змогу проконсультуватися з низки питань.
Генконсульство України в Стамбулі продовжує практику виїзних консульських обслуговувань - до міст Ізмір та Бурса.
Як відомо, в Туреччині діє Консульство при Посольстві України в Анкарі, Генеральне консульство в Стамбулі, Консульство України в Анталії, в Муглі, Бурсі та Чанаккале діють почесні консульства.
Фото: Посольство України в Туреччині у Facebook