В Ізмірі провели виїзне консульське обслуговування громадян України

Виїзне консульське обслуговування громадян України відбулося в турецькому місті Ізмір.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі на сторінці у Facebook.

“Сьогодні працівники нашого Генконсульства - віце-консули Олександр Дімчев і Турач Байрамова - провели виїзне консульське обслуговування в Ізмірі”, - йдеться у дописі.

Громадяни України отримували паспорти для виїзду за кордон, подавали документи на оформлення нових проїзних документів тощо, мали змогу проконсультуватися з низки питань.

Генконсульство України в Стамбулі продовжує практику виїзних консульських обслуговувань - до міст Ізмір та Бурса.

Як відомо, в Туреччині діє Консульство при Посольстві України в Анкарі, Генеральне консульство в Стамбулі, Консульство України в Анталії, в Муглі, Бурсі та Чанаккале діють почесні консульства.

Фото: Посольство України в Туреччині у Facebook