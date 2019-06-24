Лудзь: майже одна шоста частина населення міста - це українці

У Лудзькому воєводстві, що в центральній Польщі, нині живе і працює від дев’яноста до ста тисяч українців.

Про це повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, більшість із них проживає в самому місті Лудзь, – це приблизно вісімдесят тисяч осіб. Це означає, що українці становлять вже майже одну шосту частину населення міста.

Директор бюро економічного розвитку міста Міхал Сьмєхович наголошує, що визначення точної кількості працівників з-за східного кордону Польщі є складним, але його можна оцінити на основі виданих дозволів на роботу.

Збільшення кількості працівників з України супроводжується рекордним падінням рівня безробіття в місті. За даними Головного статистичного управління (GUS), рівень безробіття наприкінці квітня становив 5,4 відсотка. Очікується, що впродовж літнього періоду він впаде нижче 5 відсотків.

Деякі економісти вважають, що ця тенденція може скоро змінитися, особливо після запровадження нових правил у Німеччині, які полегшують працевлаштування працівників з країн, котрі не входять до ЄС, зокрема України.

Однак, Павел Куґула з агентства працевлаштування іноземних працівників переконує, що не слід очікувати масового відтоку українців з Польщі:

«Польща, коли говорити про працівників з України, надалі залишається країною першого вибору. Імовірно, так і залишиться. Це також підтверджують дослідження, проведені Польсько-українською господарчою палатою, де опитано понад одну тисячу респондентів. Польща надалі залишатиметься цільовою країною економічних іммігрантів з України», – вказує фахівець.

За даними Національного банку Польщі, у Польщі працює близько одного мільйона двохсот тисяч українців.