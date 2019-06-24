У Франції пройде концерт пам’яті Василя Сліпака

29 червня у муніципалітеті Франції Ле-Ре, неподалік від міста від Ренн, відбудеться концерт пам’яті відомої оперної зірки Василя Сліпака, який загинув від кулі снайпера в зоні бойових дій на Донбасі.

Про це написала активістка Юлія Єфремова Фюсо у Facebook.

“Марафон пам‘яті Василя Сліпака розповсюджується світом. 29 червня відбудеться концерт оперних співаків - друзів Василя. Приходьте послухати музику, згадати нашого побратима”, - йдеться у дописі.

Як відомо, Міжнародний музичний марафон W LIVE — музичний марафон пам’яті оперного співака, Героя України Василя Сліпака. Це можливість зібрати на одній сцені з різних країн Європи найкращих музикантів, які знали співака і працювали з ним; вшанувати пам’ять новітнього Героя України, який загинув під час війни на сході України, показати слухачам, якою потужною може бути сила класичної музики і скільки сучасних інтерпретацій вона може мати; осмислити музику як великий інструмент впливу, а постать Василя Сліпака як надзвичайний живий потік, який продовжує жити в творчих проектах, ідеях та новому поколінні музикантів.

Перший Міжнародний музичний марафон W LIVE пам’яті Василя Сліпака, організований у Львові з ініціативи брата Ореста Сліпака, відомих митців Львова й Парижа, відбувся у Львові з 29 червня по 1 липня 2017 року.