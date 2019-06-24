Українці відкрили на кіпрській набережній туристичний символ Одеси

У кіпрському місті Ларнака на Фініковій набережній відкрили туристичний символ Одеси - «Якір-Серце».

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Республіці Кіпр.

”Пам’ятний знак, який за безпосередньої підтримки Посольства України було встановлено на знаменитій Фініковій набережній портового міста – побратима Одеси, одного з провідних туристичних центрів та «головних повітряних воріт» Кіпру, де знаходиться міжнародний аеропорт країни, розміщено у найлюднішому місці популярного кіпрського курорту”, - йдеться у повідомленні.

Скульптура була створена на основі туристичного логотипу Одеси з метою поширення позитивного міжнародного іміджу та презентації потенціалу Одеси в поріднених містах.

Кіпрська скульптура – перший такий арт-об’єкт, встановлений за межами України.

У вітальному слові Посол України на Кіпрі Борис Гуменюк наголосив на непересічному значенні події, яка по суті знаменує новий етап у розвитку багатогранних відносин між двома країнами.

Особливе значення цього пам’ятного знаку, як символу дружби і єднання, для поглиблення подальшого співробітництва двох міст – партнерів відзначили у свої промовах також мер Ларнаки Андреас Вірас та Одеський міський голова Геннадій Труханов.

У церемонії відкриття взяли участь члени муніципальної ради міста, делегація Одеської міської ради, мешканці Ларнаки, представники політичних кіл і бізнесу, громадськості, а також численні гості заходу – туристи.

В рамках святкового заходу відбувся спільний концерт за участю митців Одеси та Ларнаки – української оперної співачки Одетти Імперіалі та кіпрського танцювального колективу.

Фото: Facebook/Ivan Liptuga