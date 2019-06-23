В Алькала-де-Енарес відбудеться творчий захід за мотивами життя і творчості Івана Франка

Літературно-музичний захід за мотивами життя і творчості видатного українського письменника, поета, вченого Івана Франка відбудеться в іспанському місті Алькала-де-Енарес 23 червня.

Про це повідомив художній керівник зразкового танцювального колективу "Кричевчанка" м. Алькала-де-Енарес Олександр Ситников на своїй сторінці у Facebook.

«Шановні українці! Запрошуємо вас на літературно-музичну композицію за творами І.Я.Франка, яка відбудеться у неділю, 23 червня, о 15:00 в залі Rafael Alberti у виконанні учасників товариства "Дивокрай" Alcorcón. Ця композиція - ще один крок вперед у справі популяризації творчості видатного українського письменника, науковця І.Я Франка тут, на іспанський землі, на підтримку ідеї встановлення пам'ятника поету в Мадриді», - йдеться у дописі.

Як зазначається на афіші, захід під назвою «Тричі мені являлася любов» відбудеться в бібліотеці Rafael Alberti за адресою: Calle Entrepeñas n°4. Nueva Alcalá.

Організатором виступило товариство «Дивокрай», яке діє при культурно-освітньому центрі "Дивосвіт".

Запрошуються всі, хто любить і шанує творчість І.Франка.

Як зазначається, захід пройде за підтримки асоціації «Українці Алькали».

Повідомляється, що зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу воїнам-захисникам України.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня українці у Мадриді провели благодійний захід, на якому презентували літературно-музичну композицію «Тричі мені являлася любов» за мотивами життя і творчості Івана Франка.

Фото: Укрінформ, сторінка Олександр Ситников у Facebook