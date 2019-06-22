Українці в Австралії збиратимуть кошти на підтримку навчального проекту в Україні

Союз українських організацій Австралії (СУОА) організовує 22 червня благодійну вечірку Cocktail Night з метою збору коштів на підтримку навчального проекту в Україні.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«З нагоди 65-ліття Союзу українських організацій Австралії (СУОА) та 70-ліття поселення українців в Австралії відбудеться святковий бенкет. У програмі бенкету - участь спеціальної гості Кіррілі Маннінґ, яка за підтримки СУОА планує впровадження нового проекту програми навчання фахівців з реабілітації в Україні - "Occupational Therapy Skills Training". Коктейльною вечіркою започатковуємо благодійний збір коштів для підтримки цього проекту», - йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться також з нагоди ХХVIIIз’їзду СУОА та 70-ліття Союзу українок Австралії.

Бенкет розпочнеться о 18:00 за адресою: Український народний дім, 3-11 Russell Street, Essendon, Victoria, Australia 3040. Вартість квитка 20 доларів.

Як повідомляється, координаторка ініціативи Go Global Ukraine та доцент кафедри у школі професійної терапії та соціальної роботи в університеті Curtin University Кіррілі Маннінґ має досвід більш як 14 років волонтерської діяльності в Україні. Вона, зокрема, працювала у сиротинцях і допомагала дітям з обмеженими можливостями.

Фото: Australian Federation of Ukrainian Organisations‎