Українська діаспора в Португалії проведе матч на згадку про викраденого Ервіна Ібрагімова

Українська діаспора в Португалії проведе футбольний матч на згадку про кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, викраденого в анексованому Росією Криму у травні 2016 року.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

«Футбольний матч організовуємо за ініціативи сім'ї кримських татар, які живуть у Португалії. Завтра ми зустрічаємо Умера Ібрагімова. Крім матчу, відбудеться також зустріч з громадою і португальськими політиками», - розповіли представники діаспори.

За даними "Крим.Реаліі", матч пройде 23 червня у Лісабоні, куди представники української діаспори запросили Умера Ібрагімова - батька викраденого в Криму окупантами Ервіна Ібрагімова, а також заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Як повідомляв Укрінформ, член Бахчисарайського міського Меджлісу кримськотатарського народу, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений у Бахчисараї 24 травня 2016 року. Наступного дня батько Ервіна виявив машину сина в 200 метрах від будинку - з відкритими дверима і ключем у замку запалювання.

За словами батька, за його сином стежили невідомі, а напередодні викрадення він отримував погрози від невідомих. Батько зниклого Умер Ібрагімов вважає, що "викрадення Ервіна було заздалегідь сплановане і здійснене державними органами Російської Федерації".

Після зникнення Ібрагімова, в Києві біля стін Посольства РФ активісти "КримSOS" щомісяця проводять акцію "Де Ервін?", присвячену зниклим в окупованому Криму людям. Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування за фактом зникнення Ервіна Ібрагімова.