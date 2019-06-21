Українські ресторатори відкрили Argentina Grill у Дубаї

Харківські ресторатори відкрили в Дубаї ресторан Argentina Grill.

Про це повідомляє громадська оргнаізація українців в ОАЕ "Український соціальний клуб" у Facebook.

"Ресторатори з Харкова @Павел Мороз та George Pionov відкрили ресторан Argentina Grill на Palm Jumeirah в Дубаї. Заклад вже працює та тішить відвідувачів смачними стравами та приємною затишною атмосферою", - йдеться у повідомленні.

Співвласник ресторану Павло Мороз у розмові з блогером Андрієм Сунко поділився досвідом відкриття закладу в Дубаї, розповів про особливості, переваги та складні моменти побудови ресторанного бізнесу в ОАЕ.

"Перш ніж відкрити бізнес у будь-якій країні, слід вивчити її, зробити дослідження ринку, розуміти культуру, розуміти, що і як тут працює. Ми 5 років вивчали Дубай для того, щоб відкрити тут ресторан", - розповів Павло Мороз.

Він додав, що для відкриття закладу треба було, зокрема, оформити багато документів, подолати труднощі із недобросовісним забудовником тощо. Але завдяки наполегливості і витримці команди усі негаразди залишились позаду, і тепер ресторан щиро запрошує відвідувачів.

Українці в Дубаї вже встигли там побувати і діляться враженнями. "Була у вас учора, надзвичайно сподобалось! Дуже рада, що з’явилося місце для постійного відвідування!", - йдеться в одном з коментарів.

Фото: Tripfoodmania, Павло Мороз, George Pionov, Руслан Шибаєв