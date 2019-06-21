СУМ організує літній відпочинок для 120 дітей бійців АТО і дітей з лінії розмежування

Спілка української молоді (СУМ) в Україні під патронатом Світової Управи СУМ організовує черговий літній табір для 120 дітей бійців АТО і дітей з лінії розмежування на сході України.

Відпочинок щонайменше 25 дітей спонсорує СУМ в Канаді, йдеться на сторінці СУМ в Канаді у Facebook.

"Крайова Управа СУМ в Україні під патронатом Світової Управи цього літа організовує п'ятий благодійний табір для 120 дітей бійців АТО і дітей з лінії розмежування в Україні. Tабір під назвою ”Знай наших” відбудеться 29 липня – 10 серпня 2019 року на базі відпочинку "Відкриті двері" біля Чернігова", - йдеться у повідомленні.

Подібно до минулих років, СУМ в Канаді покриває витрати на відпочинок у таборі щонайменше 25 дітей. Участь інших дітей фінансуватиметься осередками СУМ з різних країн. Вартість перебування у таборі однієї дитини упродовж двох тижнів становить близько 300 доларів США.

Виходячи з цього, СУМ в Канаді оголосила про запуск кампанії зі збору коштів. «Жодна сума не є маленькою! Разом ми зможемо реалізувати нашу мету і зібрати щонайменше 6 тис. доларів США, щоб відправити 120 потерпілих дітей на літній відпочинок», - йдеться у дописі. Наразі вже зібрано більше половини необхідної суми.

Як повідомляється на присвяченій збору коштів сторінці, у таборі приділяють увагу відпочинку і розвитку молоді: проводяться численні спортивні, мистецькі, оздоровчі, ігрові заняття тощо. Але головна мета – реабілітація дітей. Заняття з дітьми на волонтерській основі проводять педагоги, психологи з різних країн.

Знайти більш детальну інформацію про цьогорічний збір, а також подивитись відео відпочинку дітей у таборі торік можна тут.

Фото: Світлана Муравльова