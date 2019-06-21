СКУ запрошує волонтерів до спостережної місії на парламентських виборах в Україні

Cвітовий конґрес українців (СКУ) закликає волонтерів до участі в спостережній місії в якості короткотермінових спостерігачів під час парламентських виборів в Україні 21 липня 2019 р.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Cвітовий конґрес українців (СКУ) закликає волонтерів до участі в роботі Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами 2019 р. в Україні (Місія СКУ) під час парламентських виборів в Україні 21 липня 2019 р. Місія СКУ здійснюватиме моніторинг позачергових виборів народних депутатів України та надаватиме оцінку щодо дотримання національного законодавства України та її зобов’язань перед Організацією з безпеки і співробітництва в Європі та Радою Європи, а також щодо інших міжнародних стандартів відносно демократичних виборів», - йдеться у повідомленні.

Головою Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами 2019 р. в Україні є попередній президент СКУ Євген Чолій.

“Щиро закликаю якнайбільше волонтерів приєднатися до Місії СКУ і зробити значний внесок у зміцнення демократії в Україні”, – заявив Євген Чолій.

Як зазначається, у Світовому конґресі українців розглядатимуть аплікації на короткотермінове спостереження від волонтерів, крім громадян України і Російської Федерації, які під час парламентських виборів можуть приїхати в Україну для спостереження за виборчим процесом; тимчасово або постійно проживають в Україні та готові спостерігати за виборчим процесом абоможуть спостерігати за виборчим процесом в одному з дипломатичних представництв України за кордоном.

Подати необхідні документи необхідно не пізніше 10 липня.

Аплікаційну форму і детальнішу інформацію можна занйти на сайті СКУ.