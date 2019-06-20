"Таємний щоденник Симона Петлюри" покажуть у Португалії

Дебютний показ історичної драми «Таємний щоденник Симона Петлюри» відбудеться 7 липня у Лісабоні за участі режисера Олеся Янчука.

Про це йдеться у постері, який розмістив на своїй сторінці у Facebook голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

«Лісабон, 7 липня 2019 р., 10:00. У рамках проведення Українського кіно у Португалії. Дебютний показ фільму за участі Олеся Янчука», - зазначено у постері.

Згідно з розміщеною інформацією, демонстрація стрічки відбудеться за підтримки Міністерства культури України та Українського конгресового комітету Америки.

Як повідомляв Укрінформ, історична драма Олеся Янчука "Таємний щоденник Симона Петлюри", яка символічно приурочена до 100-ї річниці Української революції, 6 вересня 2018 року вийшла в український прокат.

Фільм розповідає про Україну у 1917 – 1921 роки. Триває відчайдушна боротьба за незалежність Української Народної Республіки. Лідер УНР Симон Петлюра намагається стримати агресію більшовицької Росії. Програвши боротьбу, Петлюра змушений емігрувати до Парижа. Але й там через дії агентів Москви його життя постійно під загрозою.

Фото: DT.UA, сторінка Павла Садохи у Facebook