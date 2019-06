В Українському культурному центрі в Ізраїлі презентують нові видання

Презентація нових видань відбудеться 19 червня під час вечору в Українському культурному центрі в Бат-Ям.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«19 червня о 18:30 в Українському культурному центрі відбудеться вечір, присвячений презентації нових видань», - йдеться у дописі.

Зокрема, директор Одеського Будинку-музею ім. М.К.Реріха Олена Петренко презентує другий випуск брошури з серії «Спадщина України» та розповість про опубліковані в ній статті українських вчених О.Огневої, А.Шпака та О.Юркової.

Головний редактор Тетяна Слонімська проведе презентацію 15 номеру журналу «Ліга культури».

У рамках вечора також відбудеться показ тематичних фільмів.

Захід відбудеться з 18:30 до 20:30 за адресою: Український культурний центр, м.Бат-Ям, вул. Ніцана 15а.

Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel‎