Українські фахівці прибули до Ізраїлю в рамках Угоди про тимчасове працевлаштування

Перша група українських фахівців прилетіла до Ізраїлю в рамках реалізації Угоди про тимчасове працевлаштування між урядами двох країн.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Державі Ізраїль.

«18 червня 2019 року Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко зустрів першу групу українських фахівців, які уклали робочі контракти з ізраїльськими будівельними компаніями в рамках реалізації положень Імплементаційного протоколу А (будівельна галузь) до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль», - йдеться у повідомленні.

Під час спілкування в аеропорту Бен-Гуріон Геннадій Надоленко наголосив, що українські працівники, працевлаштовані в Ізраїлі, мають такі самі права та обов’язки, як і ізраїльські працівники, відповідно до ізраїльського законодавства. Це, зокрема, оплачувані відпустки та лікарняні, рівний захист за законом та безпечні умови праці.

«Посольство України в Державі Ізраїль готове надавати сприяння в дотриманні правового процесу працевлаштування та реагуватиме на будь-які скарги у разі порушення трудових прав українських працівників», - зазначив Посол.

На зустрічі були також присутні консул Посольства України в Державі Ізраїль, представники Управління з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль (РІВА), Центру міжнародної міграції та інтеграції (СІМІ), мас-медіа.

Зазначається, що з 18 червня по 3 липня 2019 року до Держави Ізраїль для тимчасового працевлаштування в будівельному секторі прибувають 260 українських фахівців, які пройшли другий раунд професійних екзаменів з відбору кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі.

Детальна інформація щодо можливості легального працевлаштування українських громадян на ринку праці Держави Ізраїль міститься на сайті Державної служби зайнятості України.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine in the State of Israel у Facebook

Відео: UTVI