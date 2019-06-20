У Бішкеку відбувся культурно-мистецький захід, присвячений Тарасу Шевченку

Українські творчі колективи Киргизстану днями взяли участь у культурно-мистецькому заході з нагоди 205-річчя від дня народження українського поета, художника, громадського та політичного діяча Тараса Шевченка у Бішкеку.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Киргизстані у Facebook.

«У місті Бішкек в приміщенні Республіканської бібліотеки для дітей і юнацтва ім. К. Баялінова відбувся культурно-мистецький захід, присвячений 205-річчю від дня народження Т.Шевченка», - йдеться у дописі.

Зазначається, що у заході взяли участь представники Посольства, творчий колектив Українського товариства Киргизької Республіки «Барвінок» під керівництвом В.Нарозі, низка інших українських творчих колективів з регіонів Киргизстану, зокрема «Зачарівня пісня», «Калина», «Червона калина», а також лауреати міжнародних пісенних конкурсів Киргизстану.

Посол України Валерій Жовтенко у своєму виступі підкреслив важливість вкладу Великого Кобзаря у формування національного самовизначення українського народу. Дипломат зачитав вірш «Холодний Яр», в якому поет оспівує повстання гайдамаків «Коліївщина» 1768 року та героїзм українського народу у боротьбі за свободу.

Фото: сторінка Посольства України в Киргизстані / Embassy of Ukraine in Kyrgyzstan у Facebook