Український фестиваль у Йонкерсі знайомив американців з традиційною і сучасною Україною

Щорічний Український фестиваль відбувся днями у м.Йонкерс (штат Нью-Йорк, США).

Про це повідомляє прес-служба Генерального консульства України в Нью-Йорку.

«14-16 червня у м.Йонкерс штату Нью-Йорк відбувся Український фестиваль, організаторами якого виступили місцева Українська Церква Святого Архангела Михаїла, Спілка української молоді (СУМ), Український конгресовий комітет Америки, Федеральна кредитна спілка «СУМА Йонкерс», інші організації української громади», - йдеться у повідомленні.

Заснований у 1986 році, щорічний фестиваль Yonkers Ukrainian Heritage Festival в Йонкерсі покликаний знайомити американське суспільство з традиціями й сучасністю України, розвивати та поглиблювати взаємини з іншими громадами багатонаціональної Америки.

У церемонії відкриття Українського фестивалю взяли участь конгресмен від штату Нью-Йорк, Голова Комітету Палати представників у закордонних справах Еліот Енгель, мер м.Йонкерс Майк Спано, представники місцевих законодавчої, виконавчої та судової влади, українці-ветерани США й інші запрошені. З нагоди проведення Фестивалю мер міста Йонкерс, а також голова міської Ради видали відповідні прокламації, які були урочисто виголошені ними в ході церемонії.

Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов привітав громаду з цією подією. Він подякував за зусилля з об’єднання української діаспори США на підтримку України у ці складні для нашої Батьківщини часи та відзначив традиційне сприяння цьому заходу з боку місцевої влади.

Окремо віталась послідовна партнерська допомога США нашій країні з протидії російській агресії та втілення відповідних реформ.

Фото: сторінка Consulate General of Ukraine in New York у Facebook