Україна представила своє мистецтво, науку і культуру на виставці у Мексиці

У Мехіко завершилася міжнародна виставка «Ярмарок культур країн-друзів 2019», у якій взяла участь Україна.

Про повідомляє прес-служба Посольства України у Мексиці.

«Участь України у заході сприяла популяризації української культури в Мексиці, дозволила продемонструвати спільні культурні цінності, економічний, науково-технічний та культурний потенціал нашої країни та поінформувати засобами культурної дипломатії широку мексиканську та міжнародну аудиторію щодо актуальної ситуації в Україні, реформ, що проводяться Урядом країни в умовах протистояння триваючій російській агресії та ознайомити з історичними подіями в України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід проходить одинадцятий рік поспіль і організовується урядом м. Мехіко. Під час ярмарку, який тривав з 31 травня по 16 червня, мешканці мексиканської столиці та її гості мали можливість ознайомитися з кращими зразками художнього, народного, кулінарного та музичного мистецтв країн світу, в тому числі України.

Як повідомляється, упродовж майже двох тижнів стенди 90 країн світу відвідало близько 5 млн осіб.

Фото: прес-служба Посольства України у Мексиці, сторінка Embajada de Ucrania en México / Посольство України в Мексиці у Facebook