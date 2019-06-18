Українські школярі уперше змагаються на Combat Games в Угорщині

У Будапешті проходять Всесвітні ігри з єдиноборств серед школярів Combat Games, у яких уперше бере участь Україна.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Угорщині у Facebook.

«З 16 до 21 червня в Будапешті відбудуться Всесвітні ігри з єдиноборств серед школярів Combat Games. Україна вперше бере участь у цих престижних іграх», - зазначається у дописі.

Повідомляється, що українська збірна представлена потужним складом: 74 учні, які представляють 50 закладів загальної середньої освіти з 17 областей України та міста Київ.

Єдиноборці змагатимуться у всіх видах, передбачених програмою змагань: боротьба вільна, боротьба греко-римська, дзюдо, карате, тхеквондо ВТФ.

У Посольстві закликали усіх небайдужих підтримати українську збірну.

Більш детальна інформація щодо Combat Games тут.

Фото: isfcombatgames2019.com