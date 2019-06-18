В українській Недільній школі в Будапешті відзначили завершення навчального року

У Недільній школі при Державному самоврядуванні українців Угорщини відзначили завершення 2018-2019 навчального року.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Угорщині у Facebook.

«16 червня 2019 року в приміщенні Центру української культури та документації відбулося святкове закриття навчального року у Недільній школі, що діє при Державному самоврядуванні українців Угорщини», - зазначається у дописі.

Як повідомляється, захід розпочався концертом учнів Недільної школи і завершився відвіданням разом з батьками виставки "Аватар".

Фото: сторінка Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary у Facebook