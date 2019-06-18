"Українські дні" в Конгресі США: про що діаспора говорила із законодавцями

"Українські дні" відбулися нещодавно у Конгресі США за участі представників української діаспори.

Про що говорили американські законодавці із громадськими лобістами українських інтересів, розповідає Голос Америки.

"Ми сюди прийшли з певною низкою питань – це підтримка санкцій, невизнання анексії Криму, надання Україні фінансової й військової допомоги. Але в ході цих зустрічей задаються живі запитання – і кожного з конгресменів турбує, що ми думаємо про Президента України, про його політику, про останні призначення, про розпуск українського парламенту", - розповіла Ірина Мазур, яка приїхала до Вашингтона з Пенсильванії.

"У нас вже було чотири зустрічі, і кожен з представників Конгресу нам задав ці питання в тій чи іншій формі», - додала вона.

В "Українських днях" у Конгресі Ірина Мазур бере участь уже п’ятий рік поспіль. Разом із ще 40 українцями жінка провела день, зустрічаючись із американськими законодавцями.

"Українські дні" в Конгресі США - це спосіб так званого громадського лобіювання, коли люди приходять до конгресменів зі своїх округів, щоб поговорити про те, що їх турбує.

Для самих політиків це також важливо, каже Ірина Мазур. "Конгресмени розуміють, що якщо вони не почують своїх виборців, на наступних виборах за них можуть не проголосувати", - пояснює українка.

"Для їхньої громади, громади виборців, питання України є пріоритетом. Відповідно, якщо це питання є пріоритетом для нас, це питання має бути пріоритетом для них", - розповідає ірина Мазур.

Один з конгресменів, який послідовно підтримує Україну, – республіканець Брайан Фітцпатрік з Пенсильванії. Політик розповідає, що постійно спілкується з українцями в США і цінує їхню підтримку.

"Я люблю цих людей. Я добре їх знаю – це люди з моєї громади. Сьогодні ми говорили з ними про мою можливу поїздку до України, щоб зустрітись із новообраним президентом і дати йому зрозуміти, що зараз у нас дуже позитивні відносини між групою України в Конгресі США й Американського групою у Верховній раді. Ми спілкуємось і говоримо про важливість тісної співпраці, коли йдеться про обмін інформацією, військову допомогу, економічну підтримку й торгівлю", – каже американський політик.

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Зустріч законодавців із представниками української громади впливають на політику і рішення Вашингтона щодо України, переконаний Роман Андрейчик, полковник Збройних Сил США.

Він каже, що це допомогло отримати Україні захисну зброю – протитанкові ракети «Джавелін», над чим, зокрема, працював і він, Роман Андрейчик.

"Американське військо не завжди хоче давати свою найліпшу зброю. Але цього разу вийшло – через те, що ми провели перемовини, потім відповідне рішення ухвалили в Конгресі, і президент його підписав", – каже він.

"Українські дні" в Конгресі, як правило, відбуваються двічі на рік. Їх організовує Український конгресовий комітет Америки.

Відео: Голос Америки