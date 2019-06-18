Фестиваль дитячих українських ансамблів у Кошаліні зібрав понад 400 учасників

У польському Кошаліні на початку червня відбувся 44-й Фестиваль дитячих українських ансамблів.

Про це повідомила прес-служба Консульства України в Гданську 17 червня.

"У м.Кошалін Західно-Поморського воєводства відбувся 44-й Фестиваль дитячих українських ансамблів. У фестивалі взяли участь понад чотириста молодих учасників з цілої Польщі", - йдеться у повідомленні.

У своєму вітальному слові Консул України в Гданську Лев Захарчишин, зокрема, відзначив величезну роль культури у збереженні національної ідентичності української меншини в Польщі, яка не тільки не розчинилась на чужих землях, але й зуміла зберегти у укріпити свою віру, національну традицію і мову.

Також він відзначив велику роль місцевих органів самоврядування, які системно і практично підтримують проекти національних меншин, плекають кращі європейські традиції відкритості і толерантності.

З привітаннями виступили також представники маршалківського уряду, міської ради, депутати до Сейму Польщі.

Консул України спільно з головою Кошалінського відділу ОУП Романом Біласом вручив відзнаки юним митцям, які перемогли у конкурсі малюнків про Україну.

Фото: Twitter