У Братиславі на Трійцю відправили Службу Божу українською мовою

Святкове Богослужіння українською мовою відбулося на День Святої Трійці у Братиславі.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України у Словацькій Республіці.

«Вже звичним стає для українських громадян, які живуть і працюють у Словаччині, відправлення святкових Богослужінь та інших церковних обрядів українською мовою. 16 червня, у День Святої Трійці, у церкві Святої Розалії м.Братислава пройшло святкове Богослужіння українською», - йдеться у повідомленні.

Службу Божу відправив священик Української греко-католицької церкви отець Юрій Коласа.

По завершенню Служби відбулося обговорення подальших спільних дій із забезпечення культурних та релігійних потреб українців Словаччини.

Як зазначається, до заходу, окрім громади Братиславщини, долучилися українці з Тренчанського краю.

Фото: сторінка Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці у Facebook