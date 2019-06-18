Виставка в Лівані розповість про видатного українця Агатангела Кримського

Експозицію, присвячену українському історику, письменнику, перекладачу, одному з найвидатніших орієнталістів світу Агатангелу Кримському відкриють 22 червня у Лівані.

Про це йдеться в оголошенні на сторінці Посольства України в Лівані у Facebook.

«Відкриття музейної експозиції «Агатангел Кримський в Шуейрі» 22 червня. Початок о 17:00. Місце: Дгур а-Шуейр, муніципалітет», - йдеться в оголошенні.

Як зазначено в оголошенні, експозицію організовують Посольство України в Лівані, муніципалітет Дгур-а-Шуейр та Айн ал-Синдяне, Національна бібліотека України ім. В.Вернадського, Державний архів-музей літератури та мистецтва України.

Як відомо, Агатангел Юхимович Кримський (літературний псевдонім А. Хванько; 3 [15] січня 1871, Володимир-Волинський - 25 січня 1942, Кустанай, нині Костанай) — український історик, письменник і перекладач, один з організаторів Академії наук України (1918). Науковець мав кримськотатарські коріння та вважав себе кримським татарином. Жертва сталінського терору.

Агатангел Кримський знав шістдесят мов. Присвятив своє життя українській науці та культурі, велику увагу приділяв дослідженню історії української мови і літератури, фольклору, етнографії.

Агатангел Кримський вважається одним з найвидатніших орієнталістів в історії світової філологічної науки. Він є автором численних праць з історії та культури арабських країн, Ірану, Туреччини та ін., семітології, історії, ісламу.

Як письменник, Кримський відомий поетичними творами на східні теми, що ввійшли до збірки «Пальмове гілля» (в 3-х т., 1901, 1908, 1922), оповіданнями (зб. «Повістки й ескізи з українського життя» (1895) і «Бейрутські оповідання» (1906) та романом — «Андрій Лаговський» (1905, повністю опублікований у 1972 році).

Кримському належать численні художні переклади Антари, Омара Хайяма, Сааді, Гафіза, Міхрі-хатун, Фірдоусі та багатьох інших, у тому числі західноєвропейських поетів.

Ім'я Кримського міститься в затвердженому XVI сесією Генеральної Асамблеї ЮНЕСКО переліку видатних діячів світу. Інститут сходознавства НАН України носить ім'я Агатангела Кримського.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані у Facebook