СКУ співпрацюватиме з МОМ над проектом щодо сприяння інвестуванню діаспори в Україну

Свiтовий конґрес українців (СКУ) і Міжнародна організації з міграції (МОМ) днями домовилися про співпрацю над проектом щодо сприяння інвестуванню діаспори в Україну.

Про це йдеться на сторінц і СКУ у Facebook.

«Представництво СКУ в Україні взяло активну участь в офіційній зустрічі з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), на якій було презентовано початок реалізації проекту «Сприяння інвестуванню мігрантів і діаспори в Україну». Метою цього проекту є підтримка зусиль уряду України щодо посилення економічного розвитку шляхом залучення українських трудових мігрантів та членів діаспори до інвестування в український бізнес», - йдеться у дописі.

Зазначається, що «керівництво проекту домовилось про подальшу співпрацю над проектом разом з СКУ».

Повідомляється, що директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук подякував за ініціативу та наголосив на необхідності вдосконалення законодавчої бази, включення в проект органів місцевого самоврядування, врахування соціальних аспектів - розвитку бізнесу для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з особливими потребами та врахування потреб відновлення східних регіонів України.

Як зазначається на сайті МОМ, новий проект допомагає уряду України підвищувати економічний розвиток, спрямовуючи інвестиції українських трудових мігрантів та діаспори в місцеві підприємства.

Згідно з попередньою оцінкою МОМ, 21% українських трудових мігрантів були б не проти інвестувати кошти, зароблені за кордоном, і більшість з них хотіли б організувати бізнес у своєму рідному місті або селі.

У рамках нового проекту, який реалізується в партнерстві з компанією PricewaterhouseCoopers, МОМ розробить рекомендації щодо політики та план дій для залучення інвестицій мігрантів в Україну. Будуть визначені найкращі інвестиційні механізми для українських мігрантів та діаспори.

Проект, що сприяє залученню інвестицій мігрантів та діаспори в Україну, фінансується Фондом розвитку МОМ. Фонд покликаний сприяти включенню політики та практики управління міграцією держав — членів МОМ до їхніх загальних стратегій національного розвитку.

Нагадується, що українські мігранти є найбільшими зовнішніми вкладниками в економіку країни: у 2018 році вони перерахували грошових переказів на 11 млрд доларів США. За даними Національного банку України (НБУ), загальна сума переказів становить понад 8% від ВВП.

Фото: iom.org.ua