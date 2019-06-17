У Лейпцігу з'явилася пам'ятна дошка українському композитору Лисенку

У німецькому місті Лейпціг у неділю урочисто відкрили пам'ятну дошку українському композитору, засновнику української національної музики Миколі Лисенку.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Відсьогодні на туристичній карті музичного Лейпціга з'явилося ще одне місце, яке розширить знання відвідувачів про Україну та її славетних представників. За домовленістю між Києвом та Лейпцігом, на будинку за адресою Nürbergerstr.16 Leipzig, у якому протягом навчання у місцевій консерваторії проживав славетний українець, була встановлена пам'ятна дошка - подарунок Київської міської ради місту-побратиму», - розповіла активістка Оксана Макогон.

У Лейпцігській консерваторії Лисенко навчався 2 роки, з 1867 по 1869 р., за які пройшов 4-річний курс. Студіював як піаніст, але також значне місце в навчанні займали й лекції з музично-теоретичних дисциплін. Окрім того, музикант освоював гру на скрипці та органі. В характеристиці, доданій до випускного свідоцтва про закінчення консерваторії, сказано: «Пан Лисенко, при своїй зразковій старанності й чудовому таланті, досяг блискучих успіхів і є піаністом, віртуозна техніка й характерне, піднесене та духовно наснажене виконання якого значно виходять за межі того, що звичайно вимагається від учнів».

На відкритті до присутніх звернулися представники мерій Києва та Лейпціга. Зінаїда Щур, українка, яка проживає у Лейпцігу, зачитала свої вірші, присвячені Миколі Лисенку, німецькою та українською мовами.

Окрасою церемонії відкриття став виступ дитячого фольклорного колективу при хорі Г.Верьовки «Цвітень» під керівництвом Марії Пилипчак, репертуар якого базується тільки на власних експедиційних матеріалах, зібраних упродовж 35 років на теренах українських сіл, та нараховує близько п'яти тисяч пісень різних регіонів.

«Цвітень» також гостював у суботній українській школі Лейпціга «Намисто», яка працює на волонтерських засадах уже сьомий рік при УГКЦ Святого великомученика Юрія Переможця. Пилипчак разом з вихованцями вчили діточок деяких танців та веснянок. Від Марії Пилипчак школа отримала безцінний подарунок - книги з дисками автентичних пісень, які репрезентують українську традицію народної культури, яка ще живе у реаліях сьогодення, а кожен учень школи - чудову українську книгу, відповідно до свого віку. А "намистинки" подарували своїм новим друзям з Києва горнятка із зображенням визначних місць Лейпціга - міста-побратима Києва.

Окрім того, дитячий колектив із Києва дав концерт у церкві.

Фото: Facebook