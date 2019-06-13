У Лейпцигу відкриють пам’ятну дошку українському композитору Миколі Лисенку

У німецькому Лейпцигу з ініціативи місцевої української громади 16 червня буде відкрито пам'ятну дошку композитору Миколі Лисенку.

Про це Укрінформу розповіла активістка Оксана Макогон.

«Ми запрошуємо всіх українців на неординарну подію у культурному житті не тільки місцевих українців, Ляйпцига, але й України - відкриття пам’ятної дошки українському композитору, засновнику української національної музики Миколі Лисенку», - розповіла Макогон.

Поява дошки в цьому німецькому місті не є випадковою, адже Микола Лисенко навчався там у консерваторії, опанувавши 4-річний курс навчання усього за два роки. В характеристиці, доданій до випускного свідоцтва про закінчення консерваторії, сказано: «Пан Лисенко, при своїй зразковій старанності й чудовому таланті, досяг блискучих успіхів і є піаністом, віртуозна техніка й характерне, піднесене та духовно наснажене, виконання якого значно виходять за межі того, що зазвичай вимагається від учнів».

Пам’ятну дошку буде встановлено на будинку, в якому славетний українець проживав протягом навчання. Вона є подарунком Київської міської ради місту-побратиму.

На церемонії виступить дитячий фолькльорний колектив при хорі Г.Верьовки «Цвітень» під керівництвом Марії Пилипчак. Цей колектив має у своєму архиві близько п'яти тисяч пісень, зібраних у різних регіонах упродовж 35 років. Колективом записано декілька відеофільмів, видано 8 дисків, 9 наукових збірок із записами автентичних пісень. Видання репрезентують українську традицію народної культури, яка ще живе у реаліях сьогодення.

Після концерту, який відбудеться у приміщенні УГКЦ, плануються народні танці у супроводі юних хористів.

Зібрані на концерті кошти підуть на підтримку фолькльорного колективу, а від буфету - на соціальні проекти громади.

Фото: Oksana Mk