У бразильській Куритібі пройдуть Дні українського кіно

Дні українського кіно пройдуть 25-30 червня і у бразильському місті Куритіба (штат Парана).

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Бразилії у Facebook.

«З 25 по 30 червня планується проведення Днів Українського кіно в м.Куритіба, штат Парана, де проживає найбільша в Південній Америці українська громада», - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що 12-16 червня у столичному кінотеатрі Сіне Бразиліа проходять перші в історії двосторонніх відносин Дні Українського кіно. До показу відібрано шість українських фільмів різних жанрів: «Шляхетні волоцюги», «Сторожова застава», «Брама», «Рівень чорного», «Позивний «Бандерас» і «Пропала грамота».

Захід організовано за підтримки Секретаріату з питань культури Уряду Федерального Округу, Благодійного фонду «Двері», Держкіно України та Посольства України в Бразилії.

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Як повідомляв Укрінформ, у рамках заходу заплановані професійні зустрічі з бразильськими кінематографістами та директором-президентом Бразильського національного агентства з питань кіно ANCINE Крістіаном де Кастро, з яким буде підписано меморандум про співпрацю. Про це розповів голова Держкіно Пилип Іллєнко.

До складу української делегації увійшли перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін, актор фільму "Шляхетні волоцюги" Юрій Хвостенко, продюсер стрічки "Позивний "Бандерас" Ольга Клименко та засновниця Благодійної організації "БФ "Двері" Лариса Гутаревич.

Нагадаємо, українська громада штату Парана є найбільшою в Латинській Америці, маючи близько 500 тисяч бразильців українського походження. Міста Прудентополіс, Малет, Куритіба та Сан-Жозе-дус-Піньяйсмають найбільшу кількість вихідців з України.