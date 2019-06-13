В Румунії обговорили роль української жінки в суспільстві

Роль української жінки у просуванні ідентичності українців у Румунії обговорили днями під час круглого столу в м.Сігету Мармацієй.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) у Facebook.

"У місті Сігету Мармацієй Жіноча організація Союзу українців Румунії організувала круглий стіл на тему "Роль української жінки в суспільстві", - йдеться у повідомленні.

Метою заходу було висвітлення ролі жінки у просуванні етнічної, мовної, культурної та релігійної ідентичності українців у Румунії.

Учасники зустрічі також обговорили внесок українських жінок у розвиток освіти рідною мовою, а також у соціальну, економічну, адміністративну та інші сфери діяльності.

У зустрічі взяли участь голова Жіночої організації Союзу українців Румунії Ледія Співалюк, заступник голови Іляна Дан, генеральний секретар СУР Люба Ірина Горват, Голова СУР та депутат парламенту Румунії Мирослав Микола Петрецький, перший заступник голови Василь Пасинчук, члени жіночої організації та голови місцевих організацій Марамуреської філії СУР.

Фото: сторінка Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook