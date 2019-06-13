«Віртуози Києва» виступили з концертом у Чилі

Класичні композиції і сучасні твори представив відомий український оркестр «Віртуози Києва» під час концерту в чилійській столиці Сантьяго.

Про це повідомляється на сторінці Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі у Facebook.

«Під патронатом Дипломатичної місії у муніципальному театрі Лас-Кондес відбувся чудовий концерт відомого українського оркестру «Віртуози Києва». Щиро вдячні Фундації Бетховена за організацію візиту талановитих українських музикантів, а також можливість поділитися здобутками національної культури із чилійською публікою», - йдеться у дописі.

Зазначається, що гості концерту мали змогу насолодитися не лише класичними композиціями, створеними Анрі Казадезюсом, Вольфгангом Амадеєм Моцартом, Едвардом Грігом, Феліксом Мендельсоном, але й творами сучасного українського композитора Олексія Шора.

«Висловлюємо подяку нашим видатним музикантам за шалену енергію та неймовірний концерт!», - йдеться у соцмережі.

Фото: сторінка Misión Diplomática de Ucrania en la República de Chile у Facebook