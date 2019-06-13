«Віртуози Києва» виступили з концертом у Чилі
Про це повідомляється на сторінці Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі у Facebook.
«Під патронатом Дипломатичної місії у муніципальному театрі Лас-Кондес відбувся чудовий концерт відомого українського оркестру «Віртуози Києва». Щиро вдячні Фундації Бетховена за організацію візиту талановитих українських музикантів, а також можливість поділитися здобутками національної культури із чилійською публікою», - йдеться у дописі.
Зазначається, що гості концерту мали змогу насолодитися не лише класичними композиціями, створеними Анрі Казадезюсом, Вольфгангом Амадеєм Моцартом, Едвардом Грігом, Феліксом Мендельсоном, але й творами сучасного українського композитора Олексія Шора.
«Висловлюємо подяку нашим видатним музикантам за шалену енергію та неймовірний концерт!», - йдеться у соцмережі.
Фото: сторінка Misión Diplomática de Ucrania en la República de Chile у Facebook