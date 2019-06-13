Політики США отримали нагороди за підтримку демократії в Україні

Голова групи підтримки України в Конгресі США Брайан Фітцпатрік, а також сенатор Джон Бароссо отримали почесні нагороди за сприяння демократії в Україні.

Церемонія відбулася в в рамках заходів "Українських днів" у Конгресі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Вручення нагороди від імені Українського національного інформаційного центру (UNIS), який є частиною Українського конгресового комітету Америки, найбільшої асоціації українців США стало вже традицією. Її отримують політики, дипломати, активісти за зусилля на користь України.

У попередні роки цієї нагороди були удостоєні, зокрема, сенатор Боб Менендес, конгресмен Брендан Бойл, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, посол України в США Валерій Чалий.

Нинішня подія зібрала у Вашингтоні представників української діаспори в США й Австралії, членів Конгресу, активістів і журналістів. У заході також взяла участь делегація Комітету закордонних справ Верховної Ради.