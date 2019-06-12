Роботи української художниці Олесі Гудими демонструють на виставці в Угорщині

Виставка робіт української художниці Олесі Гудими відкрилася у Центрі української культури та документації і угорській столиці.

Про це повідомляється на сторінці співорганізатора заходу, Державного самоврядування українців Угорщини у Facebook.

"11 червня в картинній галереї Центру української культури та документації у Будапешті пройшло відкриття виставки української художниці Олесі Гудими. Організаторами виступили Посольство України в Угорщині та Державне самоврядування українців Угорщини", - йдеться у повідомленні.

Відкриваючи виставку, голова Державного самоврядування українців Угорщини Вікторія Штефуца подякувала Посольству України в Угорщині за плодотворну співпрацю, завдяки якій місцева українська громада має можливість ознайомитися з шедеврами сучасного українського образотворчого мистецтва.

Посол України в Угорщині Любов Непоп у своїй вітальній промові зазначила, що "дуже важливо і символічно показувати Україну і через мистецтво", "через те, що ми відчуваємо, через те, що ми бачимо не тільки очима, але серцем і душею".

"Ці картини передають український дух, українську ідентичність. І ця виставка розповідає про те, що Україна може дати людству, що Україна може дати Європі - не тільки отримувати, але й давати, - і через те вона також заслуговує на підтримку", - зазначила Посол.

Як нагадується на сторінці Посольства України в Угорщині у соцмережі, до цього картини української художниці Олесі Гудими були представлені на виставці, організованій Посольством України у співпраці з Посольством Болгарії в Угорщині та відкритій 15 квітня 2019 року в резиденції Посла Болгарії в Угорщині. З 17 травня роботи мисткині експонувалися у приміщенні готелю "Сент Дьордь" на території Будайської фортеці у найбільш відвідуваному туристами визначному місці Будапешта.

У Посольстві також зазначили, що відкриття виставки відбулося у рамках відзначення 100-річчя відкриття Надзвичайної Дипломатичної Місії УНР в Угорщині, а також у день, коли Україна відзначає 2 роки з початку функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС.

Нагадаємо, Олеся Гудима народилася 10 травня 1980 р. у Тернополі. Закінчила факультет журналістики Львівського університету (2003 р.), працювала журналістом у тернопільських виданнях. З 2007 р. займається живописом.

Творчий доробок Олесі Гудими налічує близько 1 тисячі картин.

Для живопису художниці характерна експресивна манера письма з ефектною фактурою полотна, де багатий колорит поєднується з узагальненням і декоративністю. Всі картини емоційні, з характерними образами, виконані швидким пензлем.

За своєю тематикою роботи систематизуються у серії: "Сновида", "Кроки", "Ангели миру для України", "Українська мадонна", "Квіти", які виконані в еклектичному змішанні художніх напрямків: експресіонізмі, абстракціонізмі, символізмі, наїв-арті, математизмі, магічному реалізмі та постмодернізмі.

Загалом твори художниці можна зарахувати до інтуїтивної форми живопису - тієї, що йде за серцем, спонтанно, не базуючись на вже винайдених техніках і законах. Іконографічне зображення жінки, яка носить у собі сакральне знання, - це українська душа, яка у невпинному колообігу життя переходить з одного стану до іншого, зрілішого та відповідальнішого.

Роботи мисткині зберігаються в приватних колекціях поціновувачів мистецтва в Україні, Канаді, Франції, США, Німеччині, Англії, Вірменії, Іспанії, Польщі, Швейцарії.

В Україні власником найбільшої колекції картин художниці є Kavalier Boutique Hotel (м. Львів).

Фото: сторінки ukrajinci.hu, Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary - у Facebook