Дитячо-юнацький центр «Барвінок» у Португалії набирає учнів на новий навчальний рік

Дитячо-юнацький центр «Барвінок» у португальському місті Віла-Нова-де-Гайя проводить набір учнів на 2019-2020 навчальний рік.

Про це повідомляється на сайті Спілки українців у Португалії.

«Дитячо-юнацький центр «Барвінок» оголошує набір на новий навчальний рік. Приймаємо дітей від 5 років», - зазначається на постері з оголошенням.

Повідомляється, що у Центрі вивчають українську мову та літературу, українознавство, основи мистецтва.

Заняття проходять щосуботи з 9:00 до 15:00 у приміщенні семінарії Cristo Rei у місті Віла-Нова-де-Гайя.

За додатковою інформацією пропонується звертатися за телефоном, на сторінці центру у Facebook або писати на електронну пошту, які зазначено на постері.

Нагадаємо, дитячо-юнацький центр «Барвінок» було створено у 2011 році осередком українців у місті Віла-Нова-де-Гайя за підтримки Спілки українців у Португалії.

Фото: Marta Soviak, spilka.pt‎