Українки з Великої Британії передали гроші на лікування українських воїнів

Учасниці відділення Організації українських жінок у Великій Британії у м. Бредфорд зібрали і передали 400 фунтів стерлінгів (понад 13,4 тис. грн - ред.) на лікування поранених українських воїнів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий капелан Львівської архієпархії, настоятель гарнізонного храму святих Петра і Павла, громадський діяч о.Степан Сус.

«Пані Ганя Шляхетко від імені гуртка Організації українських жінок у Великій Британії міста Бредфорд передала 400 британських фунтів для поранених воїнів. Кошти будуть передані воїнам, що перебувають на лікуванні у військових шпиталях», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Організація українських жінок у Великій Британії (Association of Ukrainian Women in Great Britain) — громадська організація, яка об'єднує жінок-українок та інших жінок, пов'язаних із українською громадою. Є автономною секцією Союзу українців у Великій Британії. Також є членом Світової Федерації українських жіночих організацій, Світового Конґресу Українців, Європейського Конґресу Українців та Національної ради жінок Великої Британії.

Оргнаізація має 15 відділень у містах Аштон-на-Лайн, Бредфорд, Волтам Кросс, Вулвергемптон, Ґлостер, Дербі, Ковентрі, Кітлі, Лондон, Лестер, Манчестер, Ноттінгем, Рочдейл, Стокпорт, Тодморден. Кількість активних членів дорівнює 700 особам.

Фото: Stepan Sus