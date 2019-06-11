У Таллінні пройшов щорічний міжнародний фестиваль мистецтв «Квіти України»

Щорічний фестиваль пісні та танцю «Квіти України» відбувся днями в Культурному центрі “Ліндаківі” в естонській столиці.

Про це повідомляє кореспонденту Укрінформу.

“Ми надаємо підтримку всім українським організаціям в Естонії, в тому числі й Асоціації українських організацій, яка проводить цей чудовий фестиваль «Квіти України». Окремих його учасників ми запросимо на заходи в стінах посольства, наприклад, на урочистий концерт, присвячений Дню незалежності України”, - розповіла Посол України в Естонії Мар’яна Беца.

Вона привітала всіх учасників заходу і побажала їм миру, щастя та подальших мистецьких успіхів.

У фестивалі взяли участь більше 100 артистів з міст Пярну, Валга, Тарту, Сілламяе, Марді, Палдіскі, Таллінна та Києва. Колективи представляли шість недільних і суботніх шкіл.

Помітними учасниками «Квітів України» були також інструментальний ансамбль "Мелодія", вокальні студії UN CANTO і "PRIMA" (Таллінн). Найчисельніший колектив - талліннський хореографічний ансамбль "Колір" - 46 чоловік.

Фото: Любов Лаур, Посольство України в Естонії