Потреби українського шкільництва в Угорщині обговорили в МІОКу

Потреби українського шкільництва в Угорщині та актуальні питання викладання української мови як іноземної обговорили днями українські освітяни і представники української діаспори Угорщини під час зустрічі в Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка" (МІОК).

Про це йдеться на сайті МІОКу.

"Під час зустрічі в МІОКу сторони розглянули низку актуальних питань у сфері викладання української мови як іноземної (УМІ) в Угорщині, обговорили проблеми та потреби українського шкільництва в Угорщині, досвід проведення літніх шкіл для вчителів та учнів", - зазначається у повідомленні.

Учасники розмови також обговорили питання апробації навчальних посібників з УМІ, які розробляє МІОК, серед студентів-славістів угорських закладів вищої освіти.

У складі угорської делегації були голова Державного самоврядування українців Угорщини доктор Вікторія Штефуца та Бриґітта Суперак (Brigitta Szuperak), представниця української національної меншини в парламенті Угорщини (Ukrainian nationality advocate at Committee on Nationalities, Hungarian National Assembly).

Бриґітта Суперак детальніше охарактеризувала специфіку захисту прав української національної меншини в Угорщині та особливості взаємодії між громадським сектором та самоврядуванням в Угорщині.

Учасники неймовірно насиченої розмови також узгодили організаційні питання проведення дослідження МІОКу серед українських громадських активістів в Угорщині.

За підсумками діалогу учасники домовилися поглиблювати співпрацю між МІОКом та діаспорним середовищем Угорщини, сприяти подальшому зближенню українців, які мешкають в Україні та за її межами.

Фото: МІОК