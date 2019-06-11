Потреби українського шкільництва в Угорщині обговорили в МІОКу
Про це йдеться на сайті МІОКу.
"Під час зустрічі в МІОКу сторони розглянули низку актуальних питань у сфері викладання української мови як іноземної (УМІ) в Угорщині, обговорили проблеми та потреби українського шкільництва в Угорщині, досвід проведення літніх шкіл для вчителів та учнів", - зазначається у повідомленні.
Учасники розмови також обговорили питання апробації навчальних посібників з УМІ, які розробляє МІОК, серед студентів-славістів угорських закладів вищої освіти.
У складі угорської делегації були голова Державного самоврядування українців Угорщини доктор Вікторія Штефуца та Бриґітта Суперак (Brigitta Szuperak), представниця української національної меншини в парламенті Угорщини (Ukrainian nationality advocate at Committee on Nationalities, Hungarian National Assembly).
Бриґітта Суперак детальніше охарактеризувала специфіку захисту прав української національної меншини в Угорщині та особливості взаємодії між громадським сектором та самоврядуванням в Угорщині.
Учасники неймовірно насиченої розмови також узгодили організаційні питання проведення дослідження МІОКу серед українських громадських активістів в Угорщині.
За підсумками діалогу учасники домовилися поглиблювати співпрацю між МІОКом та діаспорним середовищем Угорщини, сприяти подальшому зближенню українців, які мешкають в Україні та за її межами.
Фото: МІОК