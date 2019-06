Українська студентка в Данії захистила випускний проект по темі Голодомору

Українська студентка Копенгагенської міжнародної школи (Copenhagen International School) захистила випускний проект по темі Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook о.Василь Тихович, який здійснює духовну опіку над українцями в королівстві Данія.

«Ось ця українська дитина, Квітка Перегінець, закінчила Копенгагенську міжнародну школу з відзнакою, написавши випускний проект-дисертацію, фокусуючись на питання Голодомору як способу придушити повстання українців проти більшовиків. Ось вам роль української діаспори у світі!», - йдеться у дописі.

«Бажаю, щоб її ім'я було більше Квітки Цісик», - побажав дівчині о.Василь.

Як зазначається на сайті навчального закладу, Copenhagen International School є школою з міжнародною програмою підготовки до вступу у вищі навчальні заклади «Міжнародний бакалавріат» ( International Baccalaureate, IB), яка пропонує програму початкових курсів IB, програму IB Middle Years і програму IB Diploma.

Диплом IB є потужною академічною програмою, яка зосереджена на традиційних основних дисциплінах і готує студентів до вступу до коледжів, університетів або інших установ, що надають вищу освіту та навчання. Понад 90% випускників школи вступають до університетів та вищих навчальних закладів у всьому світі.

Copenhagen International School з 1973 року акредитована Радою міжнародних шкіл ( Council of International Schools), а останні 30 років також і Асоціацією New England Association of Schools and Colleges in the USА.

У школі навчаються більше 900 студентів та працюють 180 співробітників 82 національностей.

Фото: Vasyl Tykhovych