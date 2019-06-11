Табір «Ластівка» в Данії зібрав українців з усього королівства
Про це написав на своїй сторінці у Facebook о.Василь Тихович, який здійснює духовну опіку над українцями у Королівстві Данія.
«Табір 2019, в якому взяли участь 15 сімей з цілої Данії, проходив 45 км. від Копенгагена. Метою проведення українського табору "Ластівка" було згуртувати кожну сім’ю, а також розвинути навички комунікації як в сім`ї, так і між сім’ями!», - написав о.Василь.
Зазначається, що під час табору відбулися конкурси, змагання, розваги, виступи, ігри, спортивне орієнтувая в лісі.
Учасники табору співали пісень біля вогнища, демонстрували креативність, організували конкурс самодіяльності.
О.Василь згадав також приготування їжі на вогні, ночівлю в лісі та багато інших прекрасних моментів. "Україна там, де українці!", - написав о.Василь.
Фото: Vasyl Tykhovych