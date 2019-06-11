Табір «Ластівка» в Данії зібрав українців з усього королівства

У Данії відбувся український табір «Ластівка», у якому взяли участь 15 родин з усієї Данії.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook о.Василь Тихович, який здійснює духовну опіку над українцями у Королівстві Данія.

«Табір 2019, в якому взяли участь 15 сімей з цілої Данії, проходив 45 км. від Копенгагена. Метою проведення українського табору "Ластівка" було згуртувати кожну сім’ю, а також розвинути навички комунікації як в сім`ї, так і між сім’ями!», - написав о.Василь.

Зазначається, що під час табору відбулися конкурси, змагання, розваги, виступи, ігри, спортивне орієнтувая в лісі.

Учасники табору співали пісень біля вогнища, демонстрували креативність, організували конкурс самодіяльності.

О.Василь згадав також приготування їжі на вогні, ночівлю в лісі та багато інших прекрасних моментів. "Україна там, де українці!", - написав о.Василь.

Як зазначається на сторінці Посольства України в Данії у Facebook, літній табір для дітей української громади Данії організовано та проведено українською організацією Данії "Ластівка" за фінансової підтримки Посольства у рамках бюджетної програми 1401110 щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України.

Фото: Vasyl Tykhovych