Берлінський філармонічний оркестр відсвяткує 140-річчя на сцені Одеської опери

Берлінський філармонічний оркестр, який вважається найвідомішим і найкращим симфонічним оркестром у світі, відсвяткує свій 140-річний ювілей на сцені Одеської національної опери.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

"За значенням цей концерт для України сміливо можна назвати подією століття, яка стане яскравим акцентом не тільки в історичному та мистецькому значенні, приверне до України і зокрема до Одеси увагу цілого світу, але і надасть особливі шанси для розвитку дипломатичних зв‘язків та кооперації нового високого міжнародного рівня", - йдеться у повідомленні.

У МКІП зауважили, що Берлінський філармонійний оркестр сам виступив ініціатором приїзду до Одеси - міста, де колись під керівництвом Петра Столярського зародилася одна з найвідоміших скрипкових шкіл світу.

Колектив виконає особливу концертну програму, яка транслюватиметься наживо зі сцени Одеської національної опери.

У складі оркестру близько 100 музикантів під керівництвом головного диригента та художнього керівника Кирила Петренка.

Європейський концерт до дня народження цього колективу - традиція, яка була заснована в 1991 році і якою оркестр декларує свою позицію культурного посла світу заради цінностей мистецького та міжнародного об‘єднання.

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За попередні роки Берлінський філармонійний оркестр вже відвідав з Європейським концертом Велику Британію, Іспанію, Францію, Грецію, Чехію, Польщу, Росію, Італію, Швецію, Туреччину, Португалію, Угорщину та Австрію.

Особливою освітньою місією оркестру є ідея після Європейського концерту ініціювати ще один проєкт для талановитої молоді - за участю юних музикантів з Німеччини, Молодіжного симфонічного оркестру України та кращих учнів і студентів одеських спеціалізованих музичних закладів.

Співорганізаторами події з українського боку стануть ГО «Інститут Розвитку Одеси», МКІП, Одеський національний академічний театр опери та балету та Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.