15 червня: народний календар і астровісник

Святителя Никифора сповідника, День захисту людей похилого віку; а ще дізнаємось, про що віщують грайливі горобці

Віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, який народився в Константинополі в другій половині VIII століття. Глибока віра і готовність до подвигу сповідання були закладені в ньому його батьками. Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу і, багато послуживши церкві, залишив велику духовну спадщину – численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

А за народним календарем 15 червня – День Никифора, або В’юн. Цей день наші предки пов’язували з відпочинком та розвагами. Вони збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня слід плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.

За прикметами, якщо горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом. А коли від самого ранку сонце перебуває ніби у невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою. Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

День захисту людей похилого віку, або Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН з 2012 року.

Як свідчить життя, літні люди, ті кому за 60, потребують захисту, і це не дивлячись на той факт, що найчастіше вони мають багатий досвід, відмінні професійні навички та мудрість. Утім вони часто піддаються дискримінації за віковою ознакою, не рідко опиняючись за межею бідності.

За даними широкомасштабних досліджень, до 2050 року понад 20 відсотків від усього населення планети становитимуть люди віком за 60 років. Тож стрімке збільшення числа літніх людей робить проблему захисту людей похилого віку ще більш актуальною.

День захисту людей похилого віку – це символ спадкоємності поколінь. Прекрасна нагода сказати теплі слова подяки нашим батькам, дідусям та бабусям і нехай їх осіння пора буде теплою та лагідною.

Іменини цього дня святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Уляна, Софія.

6-й місячний день. Місяць у знаку Лев. Один з найбільш сприятливих днів. У багатьох людей в цей день проявляється дар передбачення, загострюється інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності.

Без пробуксовки просувається наукова або суспільна діяльність, легко налагоджуються найрізноманітніші контакти.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1913 році: +5,0°; а найтеплішим у 1927, 1939-му: +31,9°.