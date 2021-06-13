13 червня: народний календар і астровісник

Мученика Єрмія Команського; День швейної машинки, а ще дізнаємось, як слід дякувати коням за важку працю

Православна церква вшановує пам'ять мученика Єрмія, який жив у Комані – місті в Каппадокії – в I-II століттях. Тоді імператор Антонін переслідував і карав християн за їхню віру. До міста приїхав сановник Себастьян, щоб виконувати указ імператора. Єрмія він зустрів першого, спочатку хотів переконати лестощами зректися Христа, потім принести жертви ідолам. Але коли у нього не вийшло, сам стратив Єрмія. У народі цей день називають: «Веремій-бобівник», «Єреміїв день», «Веремій-розпрягальник». Назву «бобівник» свято отримало за те, що в цей день було прийнято саджати боби, а «розпрягальник» – за те, що у цей час закінчували сівбу, і селяни розпрягали коней.

В цей день потрібно особливо уважно ставитися до коней. Їм бажано давати різні ласощі. Якщо у вас є кінь, виведіть його відпочити, поїсти трави, викупайте. Часто коні дуже важко працюють, а це своєрідна подяка їм.

День швейної машинки. 13 червня 1790 року винахідник Томас Сейнт з Англії отримав патент на конструкцію першої швейної машинки. Прототипи ж перших швейних машинок з'явилися у вигляді ідей в XV столітті. І належать вони Леонардо да Вінчі. Ну, а далі у 1755 році Карл Вейзенталь патентує конструкцію швейної машинки, що повторює принцип роботи ручного шиття, тобто копіює стежки при пошитті вручну. На початку XIX століття австрійський кравець і винахідник Йозеф Мадершпергер сконструював машинку, в якій використовувалася голка з вушком у гострого кінця, а машинка могла робити до 100 стібків на хвилину. У 1830 році більш-менш зручну і практичну швейну машинку створює французький винахідник Бартелемі Тімон. Його дітище робило вже до 200 стібків у хвилину.

Втім, справжнім законодавцем моди і «брендом на століття» в цій області стала компанія, заснована іншим винахідником - Ісааком Меррітом Зінгером у 1851 році. Зінгер зумів подолати масу «дитячих хвороб» швейних машинок того часу, а також зробити свій продукт, надійним і зручним. Саме машинки Зінгера стали мрією всіх домогосподарок, а кінець XIX століття став справжнім бумом поширення швейних машин.

Іменинники: Борис, Микола, Герман, Антоній.

3-4-й місячний день. Місяць у знаку Рак. Хороший день для активних контактів і торгових операцій. Для розвитку духовних сил корисний аутотренінг, медитаційні практики і розвиток екстрасенсорною чутливості. Для уникнення неприємних наслідків потрібне уважне поводження з металевими предметами і вогнем.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1905 році: +5,0°; а найтеплішим у 1946-му: + 33,6°.