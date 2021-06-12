«Кіносарай» оголосив фільм-відкриття і частину програми

Міжнародний фестиваль короткометражного позитивного кіно «Кіносарай», що проходитиме з 25 до 28 червня на артхуторі Обирок на Чернігівщині, оголосив фільм-відкриття та частину програми.

Про це повідомили організатори кінофоруму, передає Укрінформ.

Відкриє кінофестиваль фільм режисера Михайла Іллєнка «Толока», що стала екранізацією балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості…».

Як зазначається, торік широкому прокату фільму завадили карантин і локдауни, тож більшість побачить його вперше.

«Толока» — особливий фільм для Обирку. Десять років тому Михайло Іллєнко презентував його на «Кіносараї» ще на етапі виробництва, демонстрував сцени зі славнозвісним актором, ще живим Віталієм Лінецьким. Тож, на думку організаторів, нашим постійним глядачам і місцевим мешканцям буде особливо цікаво побачити готовий фільм. Також сюжет «Толоки» щільно перетинається з темою фестивалю — «Гнучкість сприйняття та дій». Кінопритча, яка поєднала 14 різних уривків історії України, показує її гнучкість з одного боку і стійкість з іншого», — зазначив програмний директор кінофестивалю Микола Базаркін.

«Кіносарай» цьогоріч увійшов у партнерство із Довженко-Центром. Тож кінофестиваль на Обирку стане одним із місць, де представлять альманах найкращих короткометражних фільмів 2020 року «Українська нова хвиля» - збірку найсвіжішого та найактуальнішого авторського кіно, яке відзначили нагородами національних кінофестивалів.

Удруге на фестивалі представлять категорію фільмів про сталий розвиток. Показ програми пройде 27 червня на хуторі Обирок. Це єдина в Україні спеціалізована екопрограма в межах кінофестивалю.

«Тема сталості дуже важлива для організаторів фестивалю, адже спільнота мистецького хутора Обирок активно розвивається в цьому напрямку. Також Обирок кілька років є членом Європейської та Всеукраїнської мереж екопоселень (GEN). Хутір засновано 2007 року. Відтоді із занедбаного селища він перетворився на унікальний артпростір просто неба і прийняв понад 10 тисяч гостей», - розповіла директор фестивалю «Кіносарай» Діана Карпенко.

У програмі показів фільмів про сталий розвиток «Спаржевий ліс» - 7 стрічок з України, Угорщини, Великої Британії, Туреччини, Італії, Тайваню.

У межах кінофестивалю на Обирку відбудеться майстер-клас від організації «Екодія» на тему «Як виміряти якість води у себе в громаді». «Екодія» здійснює експедицію «У пошуках чистої води». Адже, згідно з офіційною статистикою, 99% забруднення води в Україні походить від житлового сектору, промисловості та енергетики, і лише 0,5% — сільського господарства. Проте у ЄС вважають, що більша частина забруднення води походить від агросектору. Організація планує провести аналіз у 10 громадах, охоплено вже 4. Всі охочі можуть підтримати спільнокошт-кампанію «Екодії» на місці або через QR-код на сайті фестивалю.