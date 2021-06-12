Сьогодні вручать кінопремію «Золота Дзиґа»

У суботу, 12 червня, відбудеться урочиста церемонія вручення нагород П’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

«Національна кінопремія – щорічний захід Української кіноакадемії, під час якого обираються найкращі українські фільми та відзначаються досягнення українських кінематографістів за минулий рік. Це єдина в Україні премія в галузі кіно, що створена з метою популяризації національного кінематографа та видатних досягнень українських кіно професіоналів», - зазначають в кіноакадемії.

Як повідомлялося, цьогоріч Національна кінопремія «Золота Дзиґа» вручатиметься у 23 номінаціях. Лідерами за кількістю номінацій є «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9). «Земля блакитна, ніби апельсин» (4), «Черкаси» (4).

Зокрема, у номінації «Найкращий фільм» - п'ять найяскравіших фільмів минулого року: «Атлантида» (продюсери Володимир Яценко, Валентин Васянович, Ія Мислицька, режисер Валентин Васянович); «Земля блакитна, ніби апельсин» (продюсер Анна Капустіна, режисер Ірина Цілик); «Погані дороги» (продюсери Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов, режисер Наталка Ворожбит); «Толока» (продюсери Пилип Іллєнко, Андрій Різоль, Маріанна Новікова, Віталій Шереметьєв, Юлія Чернявська, Максим Асадчий, Олег Щербина, Михайло Іллєнко, режисер Михайло Іллєнко); «Черкаси» (продюсери Ірина Клименко, Марта Лотиш, режисер Тимур Ященко).

У номінаціях «Найкраща режисерська робота» (імені Ю. Г. Іллєнка) та «Найкращий сценарій» представлені: Валентин Васянович («Атлантида»); Наталка Ворожбит («Погані дороги»); Михайло Іллєнко («Толока»).

У номінації «Найкраща операторська робота»: Валентин Васянович («Атлантида»); Володимир Іванов («Погані дороги»); В’ячеслав Цвєтков («Земля блакитна, ніби апельсин»).

За перемогу в номінації «Найкраща чоловіча роль» змагатимуться: Юрій Кулініч («Погані дороги»); Євген Ламах («Черкаси»); Андрій Римарук («Атлантида»). А в номінації «Найкраща жіноча роль»: Марина Клімова («Погані дороги»); Марина Кошкіна («Забуті»); Іванна Сахно («Пік страху»); Оксана Черкашина («Погані дороги»).

Вперше вручатиметься «Золота Дзиґа» у номінації «Найкращий ігровий серіал», в якій представлені: «І будуть люди» (продюсер Олеся Лук’яненко, режисер Аркадій Непиталюк); «Козаки. Абсолютно брехлива історія» (продюсер Ірина Храновська, режисер Олександр Березань); «Перші ластівки. Zалежні» (продюсери Саша Ткаченко, Євген Тунік, Олексій Гладушевський, Євген Биков, режисер Валентин Шпаков); «Спіймати Кайдаша» (продюсер Людмила Семчук, режисер Олександр Тіменко).

Загалом на участь у П’ятій Кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.

Як повідомляв Укрінформ, уже відомі переможці у номінації «Премія глядацьких симпатій», де найбільшу кількість голосів зібрав фільм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» режисера Міші Кострова, а також в номінації «Відкриття року», де правління та наглядова рада Української кіноакадемії проголосували за режисера Наталку Ворожбит.

Нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа вручать одному з найвідоміших українських режисерів Роману Балаяну.

Вперше на церемонії вручення V Національної кінопремії «Золота Дзиґа» відзначать фільм за доступність для людей із порушенням зору або слуху.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів V Національної кінопремії цьогоріч відбуватиметься за підтримки Державного агентства з питань кіно.