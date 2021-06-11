В Україні нагородили 12 переможниць конкурсу есе «Наука – це вона»

Олена Зеленська разом з представниками Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) та структури «ООН Жінки Україна» в межах глобальної кампанії «Покоління рівності» взяла участь у церемонії нагородження 12 переможниць загальноукраїнського конкурсу есе «Наука – це вона».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Зазначається, що творчим завданням конкурсу було розповісти про внесок у розвиток науки та суспільства однієї з 12 видатних українських жінок-вчених. У змаганні взяла участь 561 дівчина віком від 14 до 21 року з усіх куточків України.

Планується, що портрети науковиць разом з 12-ма роботами – переможцями конкурсу есе стануть експонатами пересувної виставки.

«Я хочу, щоб у нашому суспільстві слово «зірка» ми використовували не тільки коли йдеться про шоу-бізнес чи спорт, а щоб у нас з’являлося дедалі більше відомих і популярних зірок науки!» – підкреслила Олена Зеленська.

В ОП пояснили, що в межах проєкту «Наука – це вона» порушуються питання гендерного дисбалансу в науці, а також популяризації технічних (STEM) дисциплін серед українських школярок і студенток. Основна мета проєкту – представити молодим дівчатам успішних українських науковиць як рольових моделей, котрі надихнуть їх повірити у власне майбутнє у STEM.

За даними Офісу Президента, проєкт «Наука – це вона» від STEM is FEM реалізовано в межах глобальної кампанії UN Women «Покоління рівності», що закликає до змін задля досягнення рівноправ’я.

З ініціативи першої леді Олени Зеленської у 2020 році Україна приєдналася до міжнародного «Партнерства Біарриц», яке об’єднує зусилля різних країн на шляху до рівності прав жінок і чоловіків.

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В ОП нагадали, що Україна визначила для себе п’ять рівноцінних напрямків роботи у цій сфері:

1. Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків.

2. Розвиток безбар’єрного публічного простору.

3. Забезпечення рівних можливостей для матері та батька щодо декрету.

4. Протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству.

5. Забезпечення комплексного інтегрування принципів гендерної рівності в освіті.

Фото: ОП