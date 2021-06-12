12 червня: народний календар і астровісник

Ісакія Змійовика; Всесвітній день боротьби з дитячою працею, а ще дізнаємось, чому цього дня не варто ходити в ліси та поля

У народі цей день називають Ісакій Змійовик, або Зміїне свято. Адже саме тоді, згідно зі спостереженнями, проводилися "зміїні весілля", а самі змії були дуже агресивні. Тому люди з обережністю ходили 12 червня в поля і ліси. Небезпечно було вбивати змій, оскільки слов'яни вірили, що зміїні родичі обов'язково будуть мститися, і врятувати від зміїної отрути людини не зможе жоден знахар. Існувала навіть приказка: "Не ходи в цей день трави, не тривож лісові хащі, не випробовуй долі".

У церкві ж відзначається день пам'яті преподобного Ісакія Сповідника, відомого також як ігумен Долмацький, який жив у IV столітті. Прийнявши чернечий постриг, він усамітнився в пустелі. За часів імператора Валента Ісакій прийшов до Константинополя, щоб підтримати віруючих. Він звернувся до імператора з проханням не утискати вірних і відкрити храми. Той відмовив, а Ісакій провістив смерть імператору. Пророцтво Ісакія справдилося - незабаром імператора вбили.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею був встановлений рішенням Міжнародної організації праці (МОП). Ідея внести в календар нову дату з’явилася в 1997 році після проведення заходів, присвячених боротьбі з найгіршими формами дитячої праці.

Цей день має привернути увагу громадськості до проблем дитячої праці та необхідності її ліквідації. Адже за даними ООН, сьогодні у світі понад 218 мільйонів дітей віком від 5 до 17 років змушені працювати, 152 мільйони є жертвами сучасного рабства, а 73 мільйони з них зайняті небезпечною працею.

У нашій державі праця неповнолітніх має свою специфіку. Відповідно до чинного законодавства України прийняття на роботу осіб молодше 16 років не допускається. Підлітки до 16 років можуть працювати лише у вільний від навчання час, при цьому робота має бути легкою та не завдавати шкоди здоров’ю неповнолітнього.

Іменинники: Іван, Онуфрій, Никанор, Василь.

2-3-й місячний день. Місяць у знаку Рак. День боротьби, агресивності і натиску. Загострення конфліктів можливе навіть між близькими людьми.

Щоб не нагнітати атмосферу і не псувати настрій ні собі, ні оточенню, бажано докласти максимум зусиль для придушення негативних емоцій, спрямувавши свою енергію на фізичні вправи.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році: +5,2°; а найтеплішим у1946-му: +33,3°.